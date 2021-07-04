شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية تقرر صرف 10 ملايين دينار لصالح "التربية والتعليم" للمساهمة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية صرف 10 ملايين دينار لصالح وزارة التربية والتعليم من الباب الخامس للموازنة، وذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الهدف من القرار، توفير اللوازم الضرورية والدعم التقني لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، قرر رئيس مجلس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة تتولى حصر وفرز ملفات الموظفين بـ«وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة»، وتحديد من تنطبق بشأنهم شروط وضوابط العمل في الخارجية من عدمه.

وجاء في القرار أن اللجنة شكلت وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.

ومن مهام اللجنة فرز الموظفين وتصنيفهم بما يوافق التشريعات النافذة لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية، وحصر وفرز الملفات التي لا تتوافر فيها شروط وضوابط العمل بالوزارة، واقتراح اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن التثبت من مستندات شغل المعنيين لوظائفهم. ويمكن لها الاستعانة بمن ترى الحاجة إليه، فيما تقرر عرض تقرير بنتائج أعمالها على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، لإحالة ما يستوجب إحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه.