الطيران العراقى يعتمد بطاقة التلقيح ضد كورونا للمسافرين بدءا من أكتوبر القادم

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطة الطيران المدنى العراقية، اليوم الأحد، اعتماد "بطاقة التلقيح" بدلا من فحص "بى سى أر" بالنسبة للمسافرين القادمين والمغادرين بداية من أكتوبر القادم، وذلك ضمن إجراءات احتواء الموجة الثالثة لجائحة "كورونا".

وقال مدير إعلام الطيران المدني جهاد الديوان - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" - إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرر خلال الجلسة 22 لمجلس الوزراء، اعتماد بطاقة التلقيح بجرعتين بدلا من الفحص المختبري "بي سي أر" اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل للمسافرين القادمين والمغادرين، مع تدقيق البطاقة ضمن الحاسبة بالتعاون مع وزارة الصحة".

وأشار إلى أن سلطة الطيران المدني ستمنع أي شخص من المسافرين بالمغادرة من البلاد، إلا بوجود بطاقة التلقيح، إذ يأتي هذا الإجراء وفقا لمتطلبات أغلب الدول الأوروبية والعربية.

من جهته، أوضح مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي، أن قرار مجلس الوزراء باعتماد بطاقة التلقيح للمسافرين جاء بسبب ارتفاع أعداد الإصابات الذي تشهده البلاد إلى أكثر من 7 آلاف حالة مع ارتفاع أعداد الوفيات، نظرا لدخول الموجة الثالثة المتحورة سريعة الانتشار.