شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن تكبد الحوثيين خسائر كبيرة فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تكبدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، السبت، خسائر كبيرة، بنيران قوات الجيش اليمني، وغارات تحالف دعم الشرعية، في الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني - في بيان - بأن مواجهات عنيفة اندلعت إثر هجوم لمليشيا الحوثي الإرهابية، في أطراف مديرية رغوان، إلا أن قوات الجيش أفشلوا الهجوم وكبدوا المليشيا قتلى وعشرات الجرحى.

وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش، في ساعات مبكرة من اليوم، تجمعات للمليشيا الحوثية، في الأطراف الغربية لمديرية رغوان، وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الإرهابية، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

كما شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية مكثفة استهدفت بها تعزيزات المليشيا في المنطقة ذاتها؛ مما أدى إلى تدميرها، ومصرع من كان على متنها من عناصر.