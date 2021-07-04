شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: نائب وزير الدفاع السعودى فى واشنطن الأسبوع المقبل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أمريكية مقربة من البيت الأبيض، أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع القادم.

ووفق ما نقلت الصحيفة السعودية، سيكون وقف إطلاق النار فى اليمن، والملف النووى الإيرانى فى مقدمة الملفات المطروحة للنقاش مع المسئولين الأمريكيين .

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة السعودية "عكاظ"، أن تقريرا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، يشير إلى لقاء مرتقب بين نائب وزير الدفاع السعودى خلال زيارته وعدد من كبار المسؤولين فى وزارتى الخارجية والدفاع والبيت الأبيض، من بين الشخصيات البارزة التى سيلتقيها خالد بن سلمان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بايدن.

وعلى صعيد متصل، قد سبق أن استقبل خالد بن سلمان، المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن، فى الرياض لبحث المستجدات اليمنية، وأكد الأمير خالد بن سلمان للمبعوث الأممي حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.