شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أحد الإرهابيين جنوب كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الأحد، القبض على أحد الإرهابيين جنوبى محافظة كركوك، وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن فوج مغاوير فرقة الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية تمكن من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، بعد نصب كمين محكم له جنوبى محافظة كركوك".. مشيرة إلى أن الإرهابي المطلوب تم تسليمه إلى الجهات المختصة.

يذكر أن أهالى قرية حسن الشلال جنوب محافظة كركوك بالعراق، تصدت لهجوم نفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مسؤول عسكري قوله إن أهالي القرية تصدوا لهجوم "داعش" وساندوا القوات الأمنية ومنعوا الإرهابيين من التقدم ولاذوا بالفرار، وأسفر ذلك عن إصابة مدنيين.