شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد حرص الخرطوم على توطيد التعاون بين السودان ورواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان الراسخ على توطيد علاقات التعاون الثنائي بين السودان ورواندا.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، برقية تهنئة إلى بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا للشعب الرواندي، مزيدا من التقدم والازدهار.

وأكد البرهان توفر الإرادة والرغبة لدفع آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.