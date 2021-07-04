شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار الموجة الحارة فى السعودية وصحو فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج موجة من الطقس الحار، حيث من المتوقع تستمر الموجة الحارة فى السعودية، بينما يكون الطقس مغبر وصحو فى الإمارات بينما يكون شديد الحرارة فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودى، أن يستمر اليوم الاحد الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد الى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

الإمارات:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهريصبح رطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة .