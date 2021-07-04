شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يوضح سبب حدوث فصلي الشتاء والصيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع خبير الطقس الدكتور عبد الله المسند، أن يكون سطح الأرض في نقطة الأوج غداً الإثنين، وهي أبعد نقطة من الشمس.

وأوضح أن الأرض ستسجل بعدًا عن الشمس بنحو 152,1 مليون كم تقريباً، أي 5 ملايين كم، أبعد عن الأرض من أقرب نقطة لها في شهر يناير في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن حدوث فصلي الصيف والشتاء سببه ميلان سقوط أشعة الشمس، لا القرب والبعد منها – والله أعلم-.