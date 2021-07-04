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امرأتين تجمدتا حتى الموت في جبال الألب.. أعرف القصة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قال عمال الإنقاذ من "وادي أوستا" في شمال غرب إيطاليا إن امرأتين تجمدتا حتى الموت في جبال الألب.

 

جاء ذلك على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر على الحدود الإيطالية السويسرية.

 

وتم نقل رجل كان مع الامرأتين إلى مستشفى سويسري، الليلة الماضية، وكان يعاني من انخفاض في درجة حرارة جسمه وعضة الصقيع.

 

وكان الثلاثة على جبل "مونتي روزا" الصخري في "بينين البس" ، وأعلى قمة له في "دوفورسبيتز" على ارتفاع أكثر من 4630 مترا فوق سطح البحر.

 

وقالت خدمات الإنقاذ إنه تم الإبلاغ عن فقدان الأشخاص الثلاثة.

 

والطقس السيء والرياح القوية جعلت عملية الإنقاذ أكثر صعوبة، ويمكن لطائرة هليكوبتر أن تهبط فقط مع حلول الليل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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