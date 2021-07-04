مصر: شكري يتوجه إلى أمريكا للتحضير لجلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية المصرية في بيان إن "شكري توجه صباح اليوم، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان".

© Sputnik

ووفقا للبيان فإنه "من المقرر أيضاً أن يعقد شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة".

وأوضح البيان أن تلك اللقاءات والاجتماعات

"تأتي لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضيةسد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الخميس 8 يوليو/تموز الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.

وتعد هذه هي أول مرة تُناقش فيها أزمة مياه في إحدى جلسات مجلس الأمن.