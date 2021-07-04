دولة الإمارات تعلن التسجيل الطارئ للقاح موديرنا ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الأحد، عن التسجيل الطارئ للقاح موديرنا ضد كورونا، والذي تنتجه شركة موديرنا العالمية.



وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي اعتماد اللقاح الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على الاستخدام الطارئ له، في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس كوفيد-19، وتأكيداً على نهجها بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن اعتماد اللقاح يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز الاستجابة الفعالة للجائحة من خلال استقطاب وتوفير اللقاحات المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل مرحلة حاسمة تعزز وقاية أفراد المجتمع ويدعم تسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وتحصين المجتمع، ولا سيما في ظل التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح "كوفيد-19" والتي بلغت نحو 15 مليون جرعة، ما يعكس النتائج المثمرة التي تحققها الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19، والمسيرة المميزة التي تخطوها دولة الإمارات في مواجهة " كوفيد-19 " تمهيداً لعبور المرحلة إلى التعافي وتعزيز التفاؤل والاطمئنان في المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، إلى أن هذا القرار جاء بعد تقديم شركة موديرنا لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.

وأكد أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس حيث تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، بالاستناد إلى اعتماد اللقاح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.