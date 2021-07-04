ضاحي خلفان: تغريدتي ليست موجهة للسعوديين

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد خلفان مستنكرا: "أفغانستان وبنغلادش في نفس المستوى من الرعاية الصحية مع الإمارات لمواجهة الجائحة؟ كيف؟".

وتابع في تغريدة أخرى: "تغريدتي ليست موجهة للسعوديين ..تغريدتي موجهة الى الإماراتيين المسؤولين في الصحة..هل نحن بمستوى أفغانستان وبنغلادش ؟؟؟؟ في مواجهة الجائحة؟؟".

يأتي هذا بعد أن قال ضاحي خلفان عبر حسابه على "تويتر"، أمس السبت، إن "الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات ضد جائحة كورونا أكثر دقة من أية إجراءات تتخذ في العالم".

وأضاف مؤكدا: " عندما أغرد في شأن الوطن لا أغرد إلا وأنا مطلع على كل شيء... لو لم تكن إجراءاتنا الاحترازية في الجائحة ممتازة جدا لما ذكرت ذلك.. معلوماتي لا تكون إلا دقيقة، وهذا لا يعني أن الإنسان ما يحتاط للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين".

وأردف مشيرا إلى أن "آلاف المستثمرين أقدموا خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى الإمارات وبالذات دبي وارتفعت أسعار العقارات في مجموعة من المناطق الى ثلاثة أضعاف قيمتها".

و​أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، منع مواطنيها من السفر إلى الإمارات وفيتنام دون إذن مسبق من السلطات بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله "منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل إثيوبيا والإمارات وفيتنام".

وأضاف المصدر أنه "يستمر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا، كما تقرر تعليق القدوم من الدول الثلاث أيضا، بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن تواجد 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين".

كما قررت وزارة الداخلية السعودية "إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم".

ودعت الداخلية المواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها إلى توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.

ويسري قرار تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 4 يوليو/ تموز 2021.