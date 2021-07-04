شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم وافد يحمل إقامة مزورة.. ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة الرياض، من ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ضمن حملة “وطن بلا مخالف”. وأوضح حساب “سناب الداخلية” خلال مقطع الفيديو، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المخالفين ومن بينهم شخص كان يحمل إقامة مزورة.

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