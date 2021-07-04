خبراء يحذرون من خبز لا ينبغي تناوله.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد تقرير نشره موقع «إيت ذيس»، أن الخبز ليس كله صحياً، حيث يعد بعضه ضاراً، لأسباب متنوعة، وفقا للبيان.



تتضمن صنعه من الدقيق الأبيض الخالي من القيمة الغذائية، والخاضع لعمليات تبييض تزيل منه المكونات الصحية والألياف

وبعض الفيتامينات والمعادن، أو إنتاجه باستخدام الكثير من الدهون كخبز البريوش أو الخبز المُحلى، أو ذلك الذي يحوي مواد مضافة كثيرة لتمديد حياته على الأرفف، بحسب روكسانا إحساني، الاختصاصية القانونية في النظم الغذائية في لاس فيغاس، نيفادا.