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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يحذرون من خبز لا ينبغي تناوله.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
أكد تقرير نشره موقع «إيت ذيس»، أن الخبز ليس كله صحياً، حيث يعد بعضه ضاراً، لأسباب متنوعة، وفقا للبيان.
تتضمن صنعه من الدقيق الأبيض الخالي من القيمة الغذائية، والخاضع لعمليات تبييض تزيل منه المكونات الصحية والألياف
وبعض الفيتامينات والمعادن، أو إنتاجه باستخدام الكثير من الدهون كخبز البريوش أو الخبز المُحلى، أو ذلك الذي يحوي مواد مضافة كثيرة لتمديد حياته على الأرفف، بحسب روكسانا إحساني، الاختصاصية القانونية في النظم الغذائية في لاس فيغاس، نيفادا.