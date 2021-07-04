الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة لـ"أنصار الله" في محافظة البيضاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن الجيش اليمني نفذ بإسناد من قبليين موالين له زحفا واسعا في آل حميقان بمديرية الزاهر غرب البيضاء، اندلعت على اثره معارك بمختلف الأسلحة.

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وأضاف أن قوات الجيش سيطرت بإسناد من الوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، على مواقع مسكين وغرارة وإنتل قربة، وتواصل التقدم باتجاه منطقة كيدان مركز مديرية الزاهر غرب البيضاء.

وذكر أن تقدما آخر حققته القوات الحكومية إثر هجوم في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة شرق البيضاء، تمثل في السيطرة على مواقع آل عبيد والميسرة في منطقة آل مظفر، مشيرا إلى إحباط هجمات مكثفة لـ "أنصار الله" حاولت استعادة ما خسرته الجماعة من مواقع خلال الساعات الماضية.

ووفقا للمصدر، فإن 11 قتيلا على الأقل سقطوا في صفوف الجانبين، في حين أصيب 23 آخرين خلال المعارك المستمرة بين الطرفين.

والجمعة الماضية، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إطلاق القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، عملية واسعة اسمتها "النجم الثاقب" لاستعادة محافظة البيضاء من قبضة جماعة "أنصار الله".

وأكد السيطرة على مناطق جميمة ووفاء وشاردة والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامة وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة في البيضاء، مشيرا إلى أن القوات باتت على بعد ثلاثة كيلومترات من الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة البيضاء ومديرية مكيراس المتاخمة لمحافظة أبين جنوب البلاد.