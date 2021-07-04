عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فانتوم تطلق رسميا هاتف Tecno Phantom X.. وهذه مواصفاته

الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365

كشفت شركة "فانتوم" النقاب عن هاتفها الجديد تكنو فانتوم إكس – Tecno Phantom X والذي بات متاحا للطلب المسبق.



وتُعد تكنو إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة ترانزيشن الصينية لتصنيع الهواتف في الأسواق الأفريقية.

وأعلنت فانتوم عن مواصفات الهاتف الكاملة على موقعها، حيث سيكون Phantom X خليفة لـ Tecno Phantom 9 الذي تم إطلاقه في عام 2019، ويقال إنه سيكون بمثابة ترقية كبيرة على سابقه.

ووفقا لموقع "جي إس مارينا"، يأتي الجهاز مع شاشة من نوع IPS LCD ذات حواف منحنية مقاسها 6.7 بوصة مزدوجة الثقب وبدقة 1080 × 2340 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتزا.

ومن المتوقع أن يتميز Tecno Phantom X بكاميرا أمامية مزدوجة العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية 48 ميجا بكسل وأخرى بدقة 8 ميجا بكسل.

في حين تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة مرتبة بشكل عمودي، وستكون العدسة الأولى هي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع دعم التركيز التلقائي بالليزر، والعدسة الثانية هي مستشعر تليفوتوغرافي 13 ميجا بكسل، وأخيرًا عدسة ثالثة ذات زاوية رؤية عريضة (120 درجة) بدقة 8 ميجا بكسل.

أما بالنسبة للجسم، فيأتي الجهاز بأبعاد 163.5 × 73.8 × 8.7 ملم ، ويزن 201 جرام؛ وهو مزود بزجاج أمامي وخلفي من Gorilla Glass 5.

يعمل الهاتف بمعالج قوي ثماني النواة من ميدياتيك MediaTek Helio G95 SoC مدعوما بـ 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، كما من المتوقع أن يحتوي على فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD لتوسعة الذاكرة والتخزين الإضافي.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة HiOS، وسيأتي مزودًا بمستشعر لبصمات الأصابع ويدعم بصمة الوجه.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف الذكي في لونين مختلفين هما Monet Summer و Starry Night، ويذكر أن سعره في كينيا يعادل 464 دولارا أمريكيا، وفي نيجيريا 554 دولارا أمريكيا.