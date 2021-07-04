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انتخاب صالح العاروري رئيسا لحماس في الضفة الغربية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت القناة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها، أكدت من خلالها أن لجنة انتخابات حركة حماس في الضفة الغربية، قد أعلنت أن الهيئات القيادية والشورية التابعة للحركة في إقليم الضفة، قد أتمت عملية انتخاب رئيس الإقليم.

ومن المفترض أن يصبح صالح العاروري، رئيسا لحركة حماس في إقليم الضفة الغربية، وذلك خلال الدورة التنظيمية 2021/2025.

ويشار إلى أن العاروري من قرية عارورة، قرب رام الله، وولد في العام 1966، ودرس الشريعة الإسلامية، حيث حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الخليل، في وقت انضم إلى حركة حماس عام 1987، وهو عضو في المكتب السياسي للحركة منذ عام 2010.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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