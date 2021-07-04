السيسي: لا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية

دبي - محمود عبدالرازق - وتناول السيسي، خلال تنظيم مأدبة غداء عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر، مستجدات سد النهضة.

وأكد السيسي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة "قادر 2021".

​وافتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، قاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط، وكان لافتا لدى المتابعين إحضار محمد بن زايد لحفيديه للمشاركة في الاحتفال، وهما طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، والأصغر زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان، بحسب مصادر إماراتية.

يذكر أن قاعدة "3 يوليو" هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن "القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي".