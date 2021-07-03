شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يكشف عن اختبار «تويتر» لميزة جديدة طال انتظارها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني سعد الضاوي، عن ميزة جديدة يختبرها تطبيق “تويتر”، طال انتظارها من قبل المستخدمين. وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن التطبيق يختبر ميزة حذف الإشارة “المنشن”. وأبان أنه إذا أرسل شخص ما إليك “منشن” غير مرغوب فيه، فإن الميزة ستمكنك من حذف “المنشن” دون إذن صاحب التغريدة أو صاحب الرد.

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