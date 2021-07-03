شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تعلن بدء الدورة العلمية حول مقاصد الحج في ظل جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن بدء الدورة العلمية العامة الثامنة بالمسجد الحرام، أحكام الحج ومقاصده في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ، برعاية الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الدكتور عبد الرحمن السديس. وأشارت الرئاسة فى تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن الدورة العلميةستبدأ من يوم الأحد 24 ذي الحجة وحتى الخميس 28 ذي الحجة المقبل. وأوضحت الرئاسة جدول الدورة والذي جاء على النحو التالي:

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