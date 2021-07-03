شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم «الانتظام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء اليوم، عن بدء القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم “الانتظام” للعام الجامعي المقبل 1442 / 1443هـ وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل 27 ذو القعدة.

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمتابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1442 – 1443هـ، مراجعة موقع الجامعة على الرابط (اضغط هنا).