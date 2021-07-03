رفع مستوى الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين لمنع تفشي كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت رئاسة الحرمين إنها تعمل على توعية قطاعات الرئاسة والوكالة جميعا بأهمية التدابير الاحترازية خلال المرحلة المقبلة في وباء "كورونا"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.

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وأوضحت الرئاسة أن ذلك يأتي تماشيا مع توجه القيادة من أجل الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي.

وطالبت الرئاسة من جميع منسوبيها استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأمنية والصحية والمجتمعية.

وحذرت من التراخي والتساهل والتهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والإرشادات الصحية، لاسيما الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم إقامة التجمعات، ولبس الكمامات والحرص على التعقيم.

ودعت إلى الإسراع في تلقي اللقاحات واتخاذ كافة الوسائل والتقنيات الحديثة للحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين والعاملين بهما من هذه الجائحة.

ومنذ بداية الوباء اتخذت رئاسة الحرمين مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تهدف للحفاظ على سلامة رواد الحرمين الشريفين.