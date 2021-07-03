مسؤول عراقي يكشف عن حلول بلاده لأزمة الكهرباء

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرى الموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، مقابلة مع حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، والذي أكد من خلالها أن بلاده تبحث عن حلول عاجلة وجذرية لأزمة الكهرباء التي تضرب البلاد، عبر الاعتماد على الطاقة الشمسية، أو الاستعانة بدول أخرى.

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وأوضح علاوي أن الحكومة العراقية تبحث، حاليا، ملف الربط الكهربائي مع الأردن ومصر ودول الخليج، من أجل وضع حد لأزمة الكهرباء في بلاده، وأنه من المفترض أن يشهد العراق ثمرة هذه المباحثات خلال عدة أشهر فقط، مشيرا إلى أن العاصمة العراقية، بغداد، تقوم بتطبيق عدة إجراءات لمواجهة الأزمة، فعليا، من بينها استخدام الطاقة الشمسية.

ولفت حسين علاوي إلى أن تنظيمات إرهابية قد تتسبب في تفاقم أزمة الكهرباء في العراق، وأبرزها تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، والذي يعيق نقل الطاقة الكهربائية من فترة إلى أخرى، وهو ما وقع، مؤخرا، في محافظتي الأنبار ونينوى ومناطق عراقية أخرى.

ويذكر أن مناطق مختلفة من العراق قد تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة المطرد، أمس الجمعة، وهو الانقطاع الذي ترك أثره على العاصمة، بغداد، وكذلك على المحافظات الجنوبية بشكل كبير.