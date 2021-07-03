وكالة: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة إن الشاب محمد فريد علي حسن (20 عاما)، توفي "متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

© AP Photo / Majdi Mohammed

وفي وقت سابق أعلن مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، أن الشاب حسن أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الصدر.

وأشار إلى أن الإصابة وقعت أثناء تواجده على سطح منزله في البلدة، واصفا الإصابة بأنها خطيرة.

وفي الإطار ذاته ذكر أن الشابين هلال عبد الغني عودة، وعبد الباسط يوسف حسن، أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الرجل.

وأوضح أنهما أصيبا أثناء التصدي لهجوم مستوطنين على المنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

ونقلت "رويترز" عن محمد خريوش، رئيس بلدية قصرة، أن عددا من المستوطنين هاجموا البلدة إثر انتهاء عطلة السبت، وبدؤوا بإطلاق النار في ظل تواجد الجيش الإسرائيلي.