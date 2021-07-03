ماشاريبوف يتواجد مع النصر الموسم المقبل

الكويت - هبة التوبجي - أعلن نادي النصر السعودي، اليوم السبت، تواجد الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف في صفوفه الموسم المقبل.

ونشر النادي مقطع فيديو عبر تويتر اليوم السبت، يظهر فيه اللاعب بقميص العالمي.

وتعاقد النصر مع ماشاريبوف في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أنه فشل في تسجيله في قائمته؛ بسبب حرمانه من التعاقدات لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية آنذاك، ليقرر إعارته إلى شباب الأهلي دبي، لمدة 6 أشهر.

وبعد نهاية إعارته، حاول الفريق الإماراتي شراء اللاعب بشكل نهائي، إلا أن النصر رفض، وأعلن انضمام ماشاريبوف إلى الفريق، في الموسم الرياضي الجديد.

وسيقوم اللاعب فور وصوله إلى السعودية باستخراج تأشيرة السفر إلى بلغاريا، للانضمام إلى بعثة النصر، التي ستقيم معسكرا إعداديا هناك.

وتضم قائمة أجانب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، والثنائي البرازيلي بيتروس ماثيوس وأندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

ويتفاوض النصر حالياً مع لاعب جديد ليكمل قائمة الأجانب للموسم المقبل.

وتدرج ماشاريبوف في الفئات السنية في نادي باختاكور، وبزغت نجوميته بشكل سريع، فتم تصعيده إلى الفريق الأول، وبدأ مشوارًا جيدا، تخللته تجربة احترافية في صفوف لوكوموتيف طشقند، توجها بالانضمام إلى منتخبي الشباب والأولمبي، ومن ثم المنتخب الأول، الذي شارك معه في 36 مباراة، وسجل له ستة أهداف.