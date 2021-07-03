شكرا لقرائتكم خبر عن «السبيعي»: تويتر تختبر حالياً خاصية الأصدقاء المميزين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، اليوم السبت، أن شركة تويتر Twitter تختبر حالياً خاصية الأصدقاء المميزين.
وأوضح السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الخاصية تتيح عمل قائمة من مجموعة من الأصدقاء يمكنهم مشاهدة تغريدات معينة ولا يمكن لأى أحد خارج القائمة ان يراها”.
ولفت الخبير التقني عبدالله السبيعي، إلى أن خاصية الأصدقاء المميزين في تويتر تشبه إلى حد كبير نفس فكرة بروفايل ( Facebook ).
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