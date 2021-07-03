شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»:ربط إحداثيات مواقع إقامة ضيوف الرحمن بالمشاعر بالبطاقة الذكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أنها تعمل مع جهات الاختصاص على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات، وذلك ضمن منظومة أعمال تعتمد على التقنيات الحديثة.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر” أنه تم ربط إحداثيات مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات بالبطاقة الذكية للحاج.
وأعدت الوزارة خريطة على “جوجل ماب”، حددت من خلالها مواقع المخيمات في مشعر عرفات، وذلك ضمن جهودها لتسهيل أداء الحجيج للمناسك،(أضغط هنا).
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