شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. جامعة تبوك تبدأ استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تبدأ جامعة تبوك غداً، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ .
وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ ، وستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18 / 12 / 1442 هـ.
ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.
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