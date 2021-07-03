شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. جامعة تبوك تبدأ استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تبدأ جامعة تبوك غداً، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ .

وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ ، وستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18 / 12 / 1442 هـ.

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.