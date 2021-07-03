شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» يكشف حجم التبرعات المقدمة عبر منصة «إحسان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الرئيس التنفيذي لمنصة “إحسان” عبد العزيز الحمادي عن حجم التبرعات بالمنصة.
وأكد في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية” أن حجم التبرعات بلغ 840 مليون ريال أغلبها من قطاع الأفراد، موضحاً أنه تم إيصال المبالغ للمستحقين في أقل من 10 أيام من وصول المبلغ.
وأشار إلى أن المنصة تقوم برصد الحالات بشكل مفصل من أجل التحقق من مدى احتياج هذه الحالة واستحقاقها.
وحول أعداد المستفيدين ، أوضح “الحمادي” أن عددهم بلغ 2 مليون مستفيد في جميع أنحاء المملكة.
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