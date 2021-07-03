ما لا تعرفه عن مزايا ويندوز 11 الخفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تتفوق سلاسل ويندوز دائما على جميع أنظمة التشغيل المنافسة من ناحية الألعاب، لكنها في ويندوز 11 تفوقت على نفسها.



ويتضمن ويندوز 11 خاصية Auto HDR التي ظهرت لأول مرة مع منصات إكس بوكس من الجيل الجديد، وهي تعمل على تحسين الألعاب القديمة وجعلها أجمل، وفقا لـ aitnews.

وتتمكن التقنية من هذا عبر تطبيق تنقية HDR التي تفعل على جميع الألعاب حتى إن لم تكن تدعمه، وهذا يجعل ألوان اللعبة تبدو أجمل وأكثر وضوحًا.

وتفيد هذه الخاصية تحديدًا مع المناطق السوداء والمظلمة في الألعاب حيث تجعلها أكثر إظلامًا وسوادً.

ويستطيع المستخدم الاستفادة من هذه الخاصية تلقائيًا في حالة كان يملك شاشة تدعم هذه الخاصية.

وقد واجهت مايكروسوفت بعض المشاكل مع تطبيق تقنية HDR في ويندوز 10 بشكل عام، ولذلك تأمل أن يتم معالجة هذه المشاكل مع النظام الجديد.

كما أن الخاصية ستعمل تلقائيًا مع جميع العناوين الموجودة في خدمة Game Pass على الحاسب الشخصي.

كما يتضمن ويندوز 11 خاصية التخزين المباشر، وقد استخدمت مايكروسوفت هذه الخاصية مع منصات إكس بوكس الحديثة، وهي تزيد من سرعة فتح الملفات والألعاب بشكل كبير.

وتسمح هذه الخاصية بتشغيل الألعاب عبر البطاقة الرسومية مباشرةً دون الضغط على المعالج المركزي، وهي تقلل من زمن التحميل داخل الألعاب أيضًا.

وتعمل هذه الخاصية على جميع أقراص التخزين، ولكن لتحصل على أقصى استفادة منها فإنك تحتاج لقرص صلب من نوع PCIe 3.0 أو 4.0.

وسوف تصبح هذه الأقراص متاحة للمستخدمين في المستقبل بأسعار منخفضة، ولكنها تكلف الكثير حاليًا.

وقد تسمح مايكروسوفت لهذه الخاصية بالعمل مع جميع التطبيقات والبرامج على ويندوز 11، وذلك لزيادة سرعة النظام وسرعة فتح التطبيقات.

وتعتبر هذه الخاصية حصرية لنظام ويندوز 11 لذلك يجب أن تنتقل إليه لتستفيد منها.

وفيما يتعلق بالألعاب أيضا، تمت إضافة وخاصية Gamepass التي تسمح بالوصول إلى مئات الألعاب عبر اشتراك واحد فقط، وتضم هذه الألعاب جميع عناوين مايكروسوفت الحصرية، بالإضافة إلى مجموعة من ألعاب الشركات الأخرى القديمة، ولذلك يشترك فيها الملايين سنويًا.

وتعمل مايكروسوفت على دمج هذه الخاصية مع تطبيق إكس بوكس مباشرةً في النظام، لتسهيل استخدامها والوصول إلى الألعاب.

وسوف يتمكن المستخدم من الوصول للألعاب مباشرةً عبر متجر مايكروسوفت بدلًا من استخدام متجر إكس بوكس الخاص.