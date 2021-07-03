إسرائيل تكشف عن طريقة نقلها الأموال القطرية إلى غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم السبت، بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة، نفتالي بينيت، ستقوم بإنهاء نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة بالطريقة السابقة ذاتها، وهي الآلية التي كانت متبعة خلال فترة حكم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق.

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وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أنه لن يتم تحويل الأموال القطرية عبر الحقائب، ولكن سيتم تحويله عبر صندوق الأمم المتحدة، وهو ما يعني مراقبة الجهة التي سيتم تحويل الأموال إليها داخل قطاع غزة، دون تحويلها إلى حركة "حماس" مباشرة.

ولفتت القناة إلى أنه سبق أن انتقدت حكومة نتنياهو السابقة بأنه يسمح أحيانا بنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة عبر الحقائب، والتي تنقل مباشرة إلى حركة "حماس"، ولكن الحكومة الحالية لن تنقل هذه الأموال بالطريقة ذاتها، ولكن عبر صندوق الأمم المتحدة.

وأوضحت القناة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة نفتالي بينيت، تريد تحويل الأموال القطرية، فعليا، في وقت لم يتم تحويل هذه الأموال طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، بدعوى بحث إسرائيل عن آلية جديدة لنقل الأموال بدلا من نقلها عبر الحقائب.