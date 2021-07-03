البرلمان العربي يدين هجمات "أنصار الله" ويشيد بيقظة "التحالف"

دبي - محمود عبدالرازق - واستنكر البرلمان العربي في بيان له ما اسماه "استمرار تهديد ميليشيا الحوثي الإرهابية لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر".

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واعتبر البرلمان، في بيان له على موقعه، أن هذه الهجمات "تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر باعتبارها شريان مائي تجاري عالمي مهم".

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة".

وشدد البرلمان العربي في بيانه على أن "إصرار واستمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية بتوجيه عمليات عدائية متكررة بميناء الحديدة هو انتهاك صريح لاتفاق ستوكهولم"، لافتا إلى أن هذا "يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والمواثيق".

وأشاد البرلمان العربي، "بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وتصديها للأهداف الإرهابية التي تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة".

وجدد دعمه الكامل لقوات تحالف دعم الشرعية وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تشكل بعدا ومرتكزا استراتيجيا هاما في المنطقة ككل.