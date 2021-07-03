بالونات غزة تشعل حريقا في مستوطنة إسرائيلية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمستوطنة دون وقوع إصابات بين سكانها.

وأمس الجمعة، أعلنت هيئة الإطفاء الإسرائيلية أن طواقمها تعاملوا مع حريق في منطقة حرشية في مجلس أشكول ناجم عن إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وفجر الجمعة أغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القطاع، ردا على استنئاف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه المستوطنات خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك إنه تم قصف موقع لتطوير الأسلحة تابع لحركة "حماس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اندلع حريق في مساحات أشواك بالقرب من كيبوتس دجانيا بمنطقة طبريا شمال إسرائيل ما أسفر عن احتراق 10 سيارات وإصابة 5 أشخاص نتيجة استنشاق الدخان، وتم السيطرة على الحريق لاحقا، الذي يرجح أن يكون اندلع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وعادة ما تشهد إسرائيل كل صيف اندلاع عشرات الحرائق في مناطق الأحراش مع ارتفاع درجات الحرارة.