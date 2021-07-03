الكويت... احتياطي "الأجيال القادمة" يصل إلى نحو 700 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن الصندوق السيادي الكويتي، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، أصبح ثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم، وذلك من حيث الأصول بعد أن ارتفعت أصوله إلى نحو 700 مليار دولار.

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وقال المصدر، إن قيمة أصول الصندوق تقدر بنحو 670 مليار دولار في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2021.

وأوضحت الوكالة إن الزيادة تعني أن الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير أيضا صندوق الاحتياطي العام، جمعت أصولا أكثر من هيئة أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة أصولها بما يزيد قليلا على 649 مليار دولار.

ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي كأكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بمجموع أصول تبلغ 1.3 تريليون دولار، وتليه مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تدير تريليون دولار.

والخميس الماضي قال وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حقق نسبة نمو بلغت 33% في السنة المالية المنتهية.

​وأشار الوزير، في بيان نشره حساب وزارة المالية على "تويتر"، إلى أن أداء الصندوق "كان الأفضل في تاريخه".

وأكد الوزير أن الصندوق تفوق على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها.

وأضاف: "فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق".