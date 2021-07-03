محمد بن زايد بعد حضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية: واثق من استمرار تطور مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد ابن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب ..مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية".

كما أكد ولي عهد أبوظبي في تغريدة أخرى له باللغة الإنجليزية أن "افتتاح "قاعدة 3 يوليو البحرية" في مصر يعد إنجازا يعكس التقدم في القطاعات الحيوية في مصر بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "لقد كان من دواعي سروري أن أشهد هذا الإنجاز وأنا واثق من استمرار تطور مصر".

​وافتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، قاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط، وكان لافتا لدى المتابعين إحضار محمد بن زايد لحفيديه للمشاركة في الاحتفال، وهما طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، والأصغر زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان، بحسب مصادر إماراتية.

يذكر أن قاعدة "3 يوليو" هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن "القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي".