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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: غداً انطلاق فعاليات الأسبوع الأول للمخيم الافتراضي للتربية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، أنها ستطلق، غداً الأحد بمشيئة الله، فعاليات الأسبوع الأول للمخيم الافتراضي للتربية الخاصة 2021م.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “تعزيزاً لشراكة وزارة التعليم مع المجتمع؛ تنطلق غداً الأحد فعاليات الأسبوع الأول للمخيم الافتراضي للتربية الخاصة 2021م”.
وتشمل الأنشطة خلال هذا الأسبوع، محاضرات توعوية في استثمار الوقت وتطوير مهارات الطفل اللغوية والاجتماعية، وكذلك أنشطة ترفيهية واستشارات أسرية.
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