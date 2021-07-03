شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» توضح خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل على النحو التالي بالتفصيل:

أولاً: خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل (خطوات إلغاء الحجز قبل الدفع):

من القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى تجد أيقونة إلغاء الحجز

ادخل رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال

إدخال رقم التحقق المرسل للجوال

تظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز

ثانيا: خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، (بعد الدفع وقبل إصدار التصريح):