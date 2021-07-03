شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» توضح خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل على النحو التالي بالتفصيل:
أولاً: خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل (خطوات إلغاء الحجز قبل الدفع):
- من القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى تجد أيقونة إلغاء الحجز
- ادخل رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال
- إدخال رقم التحقق المرسل للجوال
- تظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز
ثانيا: خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، (بعد الدفع وقبل إصدار التصريح):
- من القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى تجد أيقونة إلغاء الحجز
- إدخال رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال
- إدخال رقم التحقق المرسل للجوال
- تظهر كامل تفاصيل الحجز،وبالإمكان إلغاء كامل الحجز
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