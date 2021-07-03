«العدل»: 6 خطوات لإنشاء «سند لأمر» إلكترونياً عبر منصّة نافذ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات إنشاء “سند لأمر” إلكترونياً عبر منصّة نافذ (هنا الرابط). وتشمل خطوات إنشاء “سند لأمر” إلكترونياً ما يلي: 1- التسجيل في منصة نافذ 2- اختيار طلب إصدار سند 3- التحقق من بيانات الطرف الآخر 4- توثيق موافقة المدين 5- قبول وإنشاء السند لأمر 6- أرشفة السند في المنصة

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