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وزيرة مصرية في بغداد لتعزيز التعاون بعد زيارة الرئيس

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقاً لبوابة "الأهرام" الرسمية المصرية، فإن جامع ستترأس وفدا يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.

© REUTERS / Vasily Fedosenko

رد فعل السيسي على استقباله بالدبكة العراقية... فيديو

وتهدف الزيارة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعي الزراعة والتجارة.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة المصرية عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين تشمل وزير الصناعة والمعادن عزيز الخباز، ووزير التجارة علاء الجبوري، ووزير التخطيط خالد بتال النجم.

وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العراق الأسبوع الماضي لحضور القمة الثلاثية مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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