مسؤولة في الصحة العراقية تكشف مصير لقاحات كورونا في ظل أزمة الكهرباء

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت ربى حسن أن اللقاحات مخزنة في ثلاجات خاصة، اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، حسبما نقل موقع قناة "السومرية نيوز".

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وأشارت المسؤولة العراقية إلى أن هذه الثلاجات مؤهلة للحفاظ على درجة الحرارة الموصى بها، ويمكنها الحفاظ عليها حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 72 دون تأثر.

وذكرت ربى حسن أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية مجهزة بمولدات تعوض فترة الانقطاع.

كانت شركة توزيع كهرباء الجنوب في العراق، قد أعلنت عن انفصال جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية عن العمل في مناطق جنوبي البلاد دون معرفة الأسباب.

وأعلنت الشركة ذاتها، بعد قرابة الساعتين من إعلان العطل، بدء إعادة خطوط الطاقة تدريجيا، بعد الانقطاع التام للمنظومة الكهربائية في أربع محافظات جنوبية هي السماوة وميسان وذي قار والبصرة.