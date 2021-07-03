شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: سنتعامل بكل حزم وصرامة مع من يمس أمن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، يعد تجاوزاً على الأنظمة في المملكة.

وشدد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن هذا السلوك مصنف ضمن الجرائم الكبرى.

وأوضح أن المملكة سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمنها.