مايكرسوفت تغير شاشة الموت الزرقاء الشهيرة BSOD إلى اللون الأسود في ويندوز 11

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

غيرت شركة مايكرسوفت، شاشة الموت الزرقاء الشهيرة BSOD إلى اللون الأسود في ويندوز 11.



وشاشة الموت الزرقاء تلك التي تظهر عندما يواجه نظام التشغيل خطأ قاتلاً لا يستطيع المستخدم التعامل امعه وهذا الخطأ يؤدي إلى توقف نظام ويندوز عن العمل.

وحسب خبراء ، سيكون هذا هو التعديل الرئيس الأكبر في ويندوز 11" للتعامل مع تلك الظاهرة والتقنية التي أطلقتها "مايكروسوفت" للتعامل مع حالات توقف "ويندوز" عن العمل وإغلاق التطبيقات التي تؤدي لإبطاء النظام، والتي أطلقتها بدءا من عام 2016.

ومن غير الواضح حتى الآن سبب تغيير مايكروسوفت شاشة الموت الزرقاء إلى اللون الأسود، ولكن متوقع أنها تحمل ميزات إضافية أخرى لنظام "ويندوز 11"، المقرر إطلاقه في كل أجهزة الحاسب حول العالم في الفترة المقبلة.

كانت مايكروسوفت قد أضافت الشاشة الزرقاء مع ويندوز 8 في بداية الأمر في عام 2012، ثم أرفقت تلك الشاشة مع رمز الاستجابة السريع QR في عام 2016.

وهي طريقة تساعد الشركة من خلالها المختصين في فهم سبب الخلل في الجهاز والأخطاء التي تسببت بظهور الشاشة، سواء كانت بسبب مشاكل الذاكرة العشوائية “الرام” أو مشاكل قرص التخزين أو أي مشاكل أخرى في العتاد.

وبدأت شركة البرمجيات العملاقة في اختبار تغييرات التصميم الجديدة في معاينة ويندوز 11 في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وبينما تنتقل مايكروسفت إلى شاشة الموت السوداء في نظام التشغيل ويندوز 11، فإن الشاشة تظل مماثلة لتلك الموجودة في نظام التشغيل ويندوز 10.

ويبقى الوجه الحزين، وكذلك رمز الإيقاف وتفريغ الأعطال. وتتضمن المعاينة الحالية لنظام التشغيل ويندوز 11 شاشة الموت الزرقاء الخضراء، وهو اللون الذي تستخدمه مايكروسوفت في إصدارات ويندوز إنسايدر منذ عام 2016.

من المحتمل أن يكون السبب في التغيير هو أن ويندوز 11 يتضمن إصلاحًا مرئيًا لنظام التشغيل لجعله أكثر حداثة في المجالات الرئيسية. بما في ذلك الأجزاء الكلاسيكية مثل قائمة ابدأ ومستكشف الملفات وحتى شاشة الموت الزرقاء.

وهناك طريقة لتمكين شاشة الموت الزرقاء الجديدة في بنية المعاينة الحالية. ولكن يتضمن ذلك تحرير سجل ويندوز.

ومن المفترض أن يتوفر ويندوز 11 على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا العام. ولكن الشركة لم تحدد تاريخًا معينًا.