شكرا لقرائتكم خبر عن «وافي»: احذروا إعلانات بيع العقارات المضللة خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من الإعلانات المضللة لبيع العقارات الواقعة خارج المملكة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.

ونصح برنامج “وافي”، في بيان عبر حسابه في “تويتر”، المواطنين إلى عدم شراء أي وحدات عقارية خارج المملكة يتم الترويج لها عن طريق وسائل الإعلان ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوقة لبيع هذه العقارات.

وشدد البرنامج على أن أحقية تملك المواطن السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما يفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة، من الشروط الرئيسية لمنح الرخص النظامية.