شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي أثناء الإعداد لهجوم وشيك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم السبت،إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين من ميليشيا الحوثي. وأكدت قوات التحالف أنه تم تدمير الزورقين المفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة أثناء التجهيز للعملية. وأوضحت قوات التحالف أنالحوثين مستمرين في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوبي البحر الأحمر واستمرار انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بعمليات عدائية من الحديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي أثناء الإعداد لهجوم وشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.