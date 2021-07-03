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الصين تدعو العالم لبناء "سور المناعة العظيم"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

حث وزير الخارجية الصيني، وانج يي، المجتمع الدولي، السبت، على بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19.

 

وقال وانج في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينجهوا بالعاصمة الصينية: "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معا".

 

وأضاف: "الأولوية الأكثر إلحاحا هي الإسراع في بناء (سور المناعة العظيم) لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".

 

وقدمت الصين حيث ظهر فيروس أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

 

وقال وانج إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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