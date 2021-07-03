شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر تعمل على اختبار 3 ميزات جديدة تفكر في إضافتها إلى خدمتها تزيد من الخصوصية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تعمل منصة التواصل الاجتماعي تويتر على اختبار 3 ميزات جديدة تفكر في إضافتها إلى خدمتها تزيد من الخصوصية.



من بين المفاهيم الثلاثة خيار الأصدقاء الموثوقين الذي يسمح للمستخدمين بتحديد جمهور التغريدات المختارة بدائرة أصغر من الأصدقاء المقربين.

بينما تتيح خيار Facets تصنيف تغريداتك عند إرسالها، فيما يفكر القائمون على الخدمة أيضًا في السماح للمستخدمين بإدراج عبارات معينة يفضلون عدم رؤيتها في ردودهم.

وتقول تويتر: إن هذه الأفكار في مراحلها الأولى، ولا يوجد أي منها قيد التطوير النشط حاليًا.

ويمتلك العديد من مستخدمي تويتر حسابات متعددة للفصل بين عملهم وحياتهم الشخصية. وغالبًا ما يكون أحدهم خاصًا لمنع مشاركة الأخبار الشخصية بشكل علني. ولكن ميزات مثل الأصدقاء الموثوقين وFacets يمكن أن تسمح بنفس الوظيفة من حساب واحد.

ويمكن لميزة الأصدقاء الموثوقين تقديم خيار تبديل للسماح لك بالإشارة إلى أن تغريدة ما يجب أن تكون عامة أو للأصدقاء فقط (على غرار ميزة الأصدقاء المقربين في إنستاجرام).

بينما توفر Facets مزيدًا من التحكم، مما يتيح لك نظريًا فرز تغريداتك إلى احترافية وشخصية أو هواية أو اهتمامات معينة.

وتقول المنصة: قد تتمكن من متابعة شخص ما لمجرد تغريداته حول موضوع معين. وذلك بدلاً من الاضطرار إلى متابعة حسابه ككل.

وتتيح الميزة النهائية المقترحة تحديد عبارات معينة تفضل عدم رؤيتها في الردود على تغريداتك. ويشاهد المتابعون بعد ذلك هذه العبارات مميزة، جنبًا إلى جنب مع تحذير بعدم استخدام هذه اللغة.

وفي أحد أمثلة لقطات الشاشة عبر تويتر، تم تمييز كلمة asshole جنبًا إلى جنب مع تحذير.

وبالرغم من أن تويتر تقول إن بإمكان الأشخاص تجاهل التوجيهات، فإن مؤلفي التغريدات يكون لديهم خيار نقل هذه الردود المخالفة إلى أسفل المحادثة.

وتحذر تويتر من أنها لا تبني حاليًا أي من هذه الميزات بنشاط. وبدلاً من ذلك، تأمل أن يساعد التغريد عنها مبكرًا الشركة في جمع التعليقات حول خططها في المراحل الأولى.

وفي الشهر الماضي، غرد دومينيك كاموزي، مصمم الخصوصية في تويتر، عن ميزة عمل مماثلة قيد التقدم للسماح للمستخدمين بإلغاء ذكرهم عندما يتم وضع علامة باسمهم في محادثة.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من بدء الشركة باختبار ميزة الإكرامية الجديدة Tip Jar علنًا، حيث اكتشف الأشخاص بأنها تخاطر بإظهار عنوان منزل المرسل لمن يتلقى الأموال عند استخدام باي بال.

وبالرغم من أن سبب المشكلة تقنيًا هي باي بال بدلاً من تويتر، حاجج النقاد بأن الشبكة الاجتماعية كان يجب أن تعطي المستخدمين مزيدًا من التحذير عند استخدامهم لميزة الدفع.