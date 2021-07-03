20 مفقوداً في انهيارات أرضية باليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الجيش أرسل رجال الإنقاذ في حالات الطوارئ إلى مدينة أتامي بوسط البلاد، السبت، بعد حدوث انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى فقدان ما لا يقل عن 20 شخصاً.



وأضافت الهيئة أن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا استدعى فريق عمل للطوارئ لمعالجة الأزمة.

وبثت لقطات على "تويتر" لفيضانات تجرف أنقاض منازل مدمرة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات تغمرها المياه جزئياً وعمال إنقاذ يخوضون في مياه بقارب نجاة صغير.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الأمطار التي غمرت المدينة منذ الجمعة تجاوزت بالفعل متوسط مستويات يوليو/تموز في مقاطعتي شيزوكا، حيث يقع أتامي، وكاناجاوا المجاورة.