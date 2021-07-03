اكتشاف نوع جديد من الخنافس.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتبر الفضلات المتحجرة "الروث" من الاكتشافات الشائعة في مواقع الحفريات القديمة، وقد تحتوي على كنوز مخفية.



ومن خلال مسح الروث المتحجر لأحد أجناس الديناصورات من العصر الترياسي، اكتشف العلماء نوعاً من الخنافس يبلغ عمرها 230 مليون عام، وتمثل عائلة جديدة من الخنافس، لم تكن معروفة من قبل للعلم، وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف في 30 يونيو/حزيران بمجلة "كرنت بيولوجي".

وتعد الفضلات المتحجرة، المعروفة أيضاً باسم "كوبروليت"، بديلاً جديداً لأحفوريات الكهرمان، راتينج الأشجار المتحجر، والذي ينتج عادةً أفضل حفريات الحشرات المحفوظة.

ومع ذلك، فإن أقدم حفريات حشرة من الكهرمان يبلغ عمرها حوالي 140 مليون سنة، وبالتالي تكون من العصور الجيولوجية الحديثة نسبياً، ولكن مع "كوبروليت"، يمكن للباحثين الآن النظر أكثر في الماضي، مما يسمح لهم بمعرفة المزيد عن تطور الحشرات والشبكات الغذائية لفترات زمنية غير مستكشفة حتى الآن.

وقال مارتن فيكاتشيك، عالم الحشرات في جامعة "ناشيونال صن يات صن" بتايوان، وأحد المشاركين بالدراسة في تقرير نشره موقع "سيل بريس" بالتزامن مع نشر الدراسة: "لم نكن نعرف كيف بدت الحشرات في العصر الترياسي، والآن لدينا الفرصة، ربما، عندما يتم تحليل عدد أكبر من الزواحف، سنجد أن بعض مجموعات الزواحف أنتجت (كوبروليتات) غير مفيدة حقاً، في حين أن البعض الآخر يحتوي على كوبروليت مليء بالحشرات المحفوظة بشكل جيد والتي يمكننا دراستها، ونحتاج ببساطة إلى البدء في البحث داخل المزيد للحصول على بعض الأفكار".

وأضاف مارتن كفارنستروم، عالم الحفريات في جامعة "أوبسالا" بالسويد والمشارك بالدراسة: "لقد دهشت حقاً عندما رأيت مدى جودة الحفاظ على الخنافس، والفضل في ذلك يعود إلى تكوين فوسفات الكالسيوم في الكوبروليت، فهو يساعد جنباً إلى جنب مع التمعدن المبكر بواسطة البكتيريا في الحفاظ على هذه الحفريات الدقيقة".

وأطلق فريق البحث على نوع الخنفساء الجديد اسم "ترياميكسا كوبروليتيكا"، والذي يشير إلى عصرها الترياسي، ويشير إلى أنها تنتمي إلى رتبة "ميكسوفاجا" التي يكون ممثلوها الحديثون صغاراً ويعيشون على الطحالب في البيئات الرطبة، وفقا للعين.

ومن المحتمل أن "ترياميكسا" عاشت في بيئات شبه مائية أو رطبة ، أو قد يكون استهلكها أحد أجناس الديناصورات المسمى "سيليصور وبولينسيس" - المنتج المحتمل للكوبروليت- وهو أحد أجناس الديناصورات، ولديه منقار يبلغ طوله حوالي مترين ووزنه 15 كيلوجراماً.