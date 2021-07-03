ما هي طريقة استخدام خاصية LIVE TEXT بنظام تشغيل أبل iOS 15؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أصبح نظام التشغيل الجديد من أبل iOS 15 متاحا للاختبار العام، ما يعني أنه يمكن لكافة مستخدمي هواتف أبل حول العالم تجربته.



وضمن أكثر المميزات التي أعلن عنها وأضيفت لهذا النظام الجديد، خاصية Live Text التي تتيح لمستخدم هذا النظام نقل أي نص مكتوب عن الصور.

وشرح موقع "ذا فيرج" كيفية استخدام هذه الخاصية المميزة والاستفادة منها، وأوضح أنه الآن يمكن لهواتف أبل نقل أي عدد من السطور عن أي صورة متداولة، سواء كانت الكتابة على الصورة إلكترونية أو بخط اليد.

وتدعم الخاصية لغات عدة، منها الإنجليزية والصينية والفرنسية والبرتغالية والإيطالية والألمانية والإسبانية.

وتعتمد طريقة استخدام خاصية Live Text وفق الهدف من استخدامها، ووفق مدى تحديث الهاتف لنظام OS.

والطريقة الأسهل والأبرز وهي مجال التحرير مكان كتابة النص، ومن خلالها يمكن إضافة أي نص تم نسخه عن صورة وإضافته لرسالة نصية أو بريد إلكتروني يتم إرساله لصديق أو بشكل رسمي.

ويتم نقل النص بطريقة سهلة ومعتادة استخدامت على أنظمة أبل لسنوات عدة، وذلك عن طريق فتح قائمة التحكم في النصوص pop-up، واختيار "نسخ"، ثم لصق، ومن ثم ستظهر خاصية الإعداد الجديدة لنقل النص عن الصورة، وتحمل عبارة "نقل النص عن الصورة"، text from camera حتى يتمكن الهاتف من رصد النص المطلوب ونسخه.