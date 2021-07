شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته عن منصة "ترامب" الجديدة للتواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة

بعد حظره من "فيسبوك" و"تويتر"، أطلق فريق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منصة تواصل اجتماعي جديدة باسم "جيتر" "Gettr".



وأعلن الموقع الجديد رسالته في بيان بأنها لمحاربة ثقافة الإلغاء ودعم الفطرة السليمة والدفاع عن حرية التعبير وتحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق سوقا حقيقيا للأفكار.

ووفقا لتقرير نشرته "بوليتيكو"، فإن تطبيق "جيتر" حاليًا في شكل تجريبي وسيتم إطلاقه رسميًا في الرابع من يوليو.

كان "ترامب" يبحث منذ حظره من قبل "تويتر" و"فيسبوك" بسبب أحداث مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير، ومغادرته البيت الأبيض في نفس الشهر عن طرق بديلة للتواصل مع المتابعين.

وقال المتحدث السابق باسم ترامب ، جيسون ميلر ، إن التطبيق يستهدف الأشخاص الذين يتعاملون مع كيفية قيام تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية مثل تويتر Twitter بتعديل المحتوى على منصاتهم.

ولكن يبدو أن التطبيق يواجه عقبات خطيرة يجب التغلب عليها للتنافس حقا مع شركات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى.

تم إطلاق التطبيق ، المسمى جيتر Gettr ، على متاجر تطبيقات Apple و Google في منتصف يونيو، وفقا لما ذكرته بوليتيكو.

ولكن على الرغم من طموحات التطبيق، يبدو أنه يواجه تحديات مماثلة لما تحبه تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى منذ إطلاقها مع وعود بعدم تعديل المحتوى الذي ينشره المستخدمون على منصاتهم، بالنسبة للمبتدئين على الأقل.

أضاف في الوقت الحالي، لا يستخدم دونالد ترامب جيتر Gettr لكن التطبيق يمثل رد فعل على حظر ترامب في يناير من معظم منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.

منذ كان ترامب ممنوع من جميع المنصات الرئيسية في يناير/ كانون الثاني لتشجيعه أعمال الشغب في الكابيتول، اقترح أنه يريد الظهور مرة أخرى في تطبيق جديد لوسائل التواصل الاجتماعي يسمح له بقول ما يريد.

وترك ذلك فراغا كبيرا في نظام وسائل التواصل الاجتماعي لأتباع ترامب، الذين ما زالوا نشطين على الإنترنت ولكن لم يعد لديهم تغريدات الرئيس السابق للمشاركة والرد عليها.

وفي أوائل يونيو ، ذكرت CNBC أن ترامب يفكر في الانضمام إلى تطبيق ميلر الذي لم يتم تسميته وقتها، لكن حتى الآن ترامب ليس موجودا على التطبيق ولم يشر إلى أنه سينضم إليه.

من جهته مراسل بلومبرج بالبيت الأبيض جينيفر جاكوبس على تويتر أن ترامب لا يخطط للانضمام إلى جيتر Gettr و لن يكون لديك أي حصة مالية أو مشاركة في التطبيق، لكنه بالفعل لا يزال لديه خطط لمنصة منفصلة.

وبحسب ما ورد رفض ترامب عرضا للانضمام إلى Parler ، وهو تطبيق وسائط اجتماعية يستهدف المحافظين لأن الشركة رفضت حظر الأشخاص الذين كتبوا تعليقات سلبية عنه، وفقا لمقتطف من مايكل وولف الكتاب القادم عن ترامب.

وقد فشلت جهود ترامب الخاصة لإنشاء منصة حيث يمكنه التفاعل مباشرة مع أتباعه وأطلق ترامب موقعا على شبكة الإنترنت بعنوان "From the Desk of Donald Trump" أشبه بالمدونة من منصة وسائط اجتماعية قوية.

حصل الموقع على جزء صغير فقط من المشاهدات التي اعتاد ترامب على تلقيها على تويتر Twitter وفيسبوك Facebook، وفي أوائل يونيو أي بعد أقل من شهر من بدئها أغلقها ترامب.

حاليا لدى جيتر Gettr أكثر من 1000 تنزيل في متجر تطبيقات أبل Apple ومتج جوجل بلاي Google Play لكل منهما

هل التطبيق نسخة مقلدة من تويتر؟

ويرى متابعون أن تطبيق جيتر Gettr هو نسخة مقلدة من تويتر Twitter، سواء في الشكل أو الاسم، وبمجرد إجراء مقارنة جنبا إلى جنب بين التطبيقات عن أوجه التشابه بينهما: في الجزء العلوي من كلا التطبيقين ، يطالب جيتر Gettr المستخدمين بالنشر عن طريق السؤال ، "ما الجديد؟"، أما تويتر يسأل ، "ماذا يحدث؟، يضع كل من تويتر Twitter وجيتر Gettr خلاصاتهم على اليسار ولوحاتهم الشائعة على اليمين.

ويقدم جيتر Gettr للمستخدمين أيقونات "تم التحقق منها" بعلامات V باللونين الأحمر والأبيض تشبه إلى حد كبير علامات اختيار تويتر Twitter باللونين الأزرق والأبيض.